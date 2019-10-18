«Рейнджерс» проиграл «Нью-Джерси», Георгиев пропустил 4, Гусев отметился голом
«Нью-Джерси» переиграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). «Дэвилз» прервал шестиматчевую серию поражений.
Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев отметился голом. Голкипер Александр Георгиев отразил 33 из 37 бросков по своим воротам.
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«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Голы: Дианджело — 1 (Бучневич, Шей), 6:02 — 0:1. Коулман — 3 (Зэйджак, Теннисон), 12:58 — 1:1. Палмиери — 3 (бол.), 22:18 — 2:1. Вуд — 1 (Хьюз, Теннисон), 32:25 — 3:1. Фаст — 1 (Стром, Смит), 42:22 — 3:2. Гусев — 3, 52:21 — 4:2. Суббан — 1 (п.в.), 59:12 — 5:2.
Вратари: Блэквуд — Георгиев (56:26 — 57:23, 57:40 — 59:12).
Штраф: 16 — 18.
Броски: 38 (14+9+15) — 31 (10+15+6).
Наши: Гусев (9.42/2/0) — Бучневич (19.14/2/+1), Панарин (22.03/2/-1).
18 октября. Нью-Джерси. Prudential Center.
THE GOOSE— New Jersey Devils (@NJDevils) October 18, 2019
IS
LOOSE pic.twitter.com/Fw1yEofvNC
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