«Рейнджерс» проиграл «Монреалю», Георгиев сделал 31 сэйв
05:30
«Рейнджерс» на своем льду проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2).
Российский вратарь команды из Нью-Йорка Александр Георгиев отразил 31 из 33 бросков по своим воротам. Павел Бучневич и Артемий Панарин очков не набрали.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Монреаль» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Галлахер — 13 (Дано, Татар), 10:37 — 0:1. Смит — 3, 22:30 — 1:1. Томпсон — 2 (Казинс, Сузуки), 58:53 — 1:2.
Вратари: Георгиев (59:13) — Прайс.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 30 (8+14+8) — 33 (11+11+11).
Наши: Бучневич (9.13/0/0), Панарин (21.57/1/-1) — -.
7 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
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