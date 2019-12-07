«Рейнджерс» проиграл «Монреалю», Георгиев сделал 31 сэйв

«Рейнджерс» на своем льду проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2).

Российский вратарь команды из Нью-Йорка Александр Георгиев отразил 31 из 33 бросков по своим воротам. Павел Бучневич и Артемий Панарин очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Монреаль» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Галлахер — 13 (Дано, Татар), 10:37 — 0:1. Смит — 3, 22:30 — 1:1. Томпсон — 2 (Казинс, Сузуки), 58:53 — 1:2.

Вратари: Георгиев (59:13) — Прайс.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 30 (8+14+8) — 33 (11+11+11).

Наши: Бучневич (9.13/0/0), Панарин (21.57/1/-1) — -.

7 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

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