"Рейнджерс" проиграл "Калгари", Георгиев пропустил 5 шайб

"Рейнджерс" на выезде проиграл "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:5). "Флэймз" выиграл третью встречу кряду, а команда из Нью-Йорка потерпела третье поражение подряд.

Российский вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 27 из 32 бросков по своим воротам. Валерий Ничушкин и Павел Бучневич очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" - "Рейнджерс" - 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Голы: Годро - 34 (Ткачак), 10:00 - 1:0. Пионк - 6 (Стром), 11:10 - 1:1. Ткачак - 31 (Джиордано, Фролик), 22:56 - 2:1. Хэтэуэй - 8 (Ткачак, Райан), 24:06 - 3:1. Фролик - 14 (Ткачак, Хэнифин), 45:12 - 4:1. Ткачак - 32 (Баклунд), 49:49 - 5:1.

Вратари: Риттих - Георгиев.

Штраф: 10 - 10.

Броски: 32 (13+5+14) - 25 (6+9+10).

Наши: - - Бучневич (15.36/1/-1), Наместников (16.49/3/0).

16 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.