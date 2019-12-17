«Рейнджерс» приветствовал возвращение Кравцова и сразу отправил его а фарм

В «Рейнджерс» поприветствовали возвращение нападающего Виталия Кравцова в клуб.

— Мы рады, что он вернулся в наш клуб, — говорится в сообщении в Twitter «Рейнджерс». — Хорошо, что теперь будем контролировать его развитие. Сегодня он уже сыграет за «Хартфорд».

19-летний форвард начинал сезон в Северной Америке, но из-за высокой конкуренции в команде из Нью-Йорка не сумел пробиться в основной состав и вернулся в челябинский «Трактор». В текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ форвард провел 11 матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка. Но вскоре Кравцов расторг контракт с челябинской командой и решил вернуться в НХЛ.

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