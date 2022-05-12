«Рейнджерс» представили российского вратаря Шестеркина в образе Терминатора

«Рейнджерс» опубликовали фотографию вратаря Игоря Шестеркина в образе Терминатора.

Клуб выложил фото с голкипером в своем официальном Twitter. На снимке левый глаз хоккеиста изображен как лазерный, как у персонажа Арнольда Шварценеггера.

Пост с Шестеркиным посвящен тому, что россиянин номинирован на награду «Харт Трофи». Приз вручают хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

«Наш «Харт» (отсылка к слову heart — в переводе «сердце») и душа. Поздравляем, Шести, ты заслужил это», — говорится в описании к публикации.

Игорь Шестеркин. ХК «Рейнджерс»

В сезоне-2021/22 Шестеркин принял участие в 53 матчах «Рейнджерс» в регулярном чемпионате с коэффициентом надежности 2,07, отражая в среднем 93,5 процента бросков по воротам. Помимо россиянина на «Харт Трофи» номинированы форварды Остон Мэттьюс («Торонто») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).

Команда из Нью-Йорка завершила регулярный сезон на четвертом месте в таблице Восточной конференции. В данный момент команда уступает «Питтсбургу» со счетом 2-3 в серии первого раунда плей-офф НХЛ. Шестой матч в серии до четырех побед состоится 14 мая, начало — в 2.00 (мск).