«Рейнджерс» потеряли шансы на выход в плей-офф НХЛ. В прошлом сезоне команда выиграла регулярку

«Рейнджерс» после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (3:7) потеряли шансы на выход в плей-офф.

Команда из Нью-Йорка с 81 очком занимает 11-е место в Восточной конференции. До восьмого места «Рейнджерс» отделяют 6 очков при оставшихся двух матчах регулярного чемпионата.

Последний раз «Рейнджерс» не выходили в плей-офф в сезоне 2020/21. Команда становилась обладателем Кубка Стэнли в 1928, 1933, 1940 и 1994 годах.

В сезоне-2023/24 команда из Нью-Йорка стала победителем регулярного чемпионата НХЛ. Клуб набрал 114 очков в 82 матчах.