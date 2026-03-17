«Рейнджерс» посвятили видеоролик Панарину перед матчем против «Лос-Анджелеса»

«Рейнджерс» устроили теплый прием нападающему «Лос-Анджелес» Артемию Панарину.

Перед матчем между командами в Нью-Йорке на табло арены показали видео, посвященное хоккеисту, который впервые после обмена встретился с бывшим клубом. Игра завершилась победой гостей со счетом 4:1.

Панарин выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. В начале февраля он был обменян в «Лос-Анджелес».

Всего в НХЛ 34-летний россиянин провел 814 матчей, набрав 939 очков (324 шайбы + 615 передач). В сезоне-2025/26 на его счету 22 гола и 47 голевых передач в 62 играх.

Ранее Панарин защищал цвета «Коламбуса» и «Чикаго». В составе сборной России он становился серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. В КХЛ нападающий выступал за «Витязь», «Ак Барс» и СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина.