«Рейнджерс» посвятили видеоролик Панарину перед матчем против «Лос-Анджелеса»
«Рейнджерс» устроили теплый прием нападающему «Лос-Анджелес» Артемию Панарину.
Перед матчем между командами в Нью-Йорке на табло арены показали видео, посвященное хоккеисту, который впервые после обмена встретился с бывшим клубом. Игра завершилась победой гостей со счетом 4:1.
Панарин выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. В начале февраля он был обменян в «Лос-Анджелес».
Всего в НХЛ 34-летний россиянин провел 814 матчей, набрав 939 очков (324 шайбы + 615 передач). В сезоне-2025/26 на его счету 22 гола и 47 голевых передач в 62 играх.
Ранее Панарин защищал цвета «Коламбуса» и «Чикаго». В составе сборной России он становился серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. В КХЛ нападающий выступал за «Витязь», «Ак Барс» и СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина.
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