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«Рейнджерс» посвятили видеоролик Панарину перед матчем против «Лос-Анджелеса»

Руслан Минаев

«Рейнджерс» устроили теплый прием нападающему «Лос-Анджелес» Артемию Панарину.

Перед матчем между командами в Нью-Йорке на табло арены показали видео, посвященное хоккеисту, который впервые после обмена встретился с бывшим клубом. Игра завершилась победой гостей со счетом 4:1.

Панарин выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. В начале февраля он был обменян в «Лос-Анджелес».

Всего в НХЛ 34-летний россиянин провел 814 матчей, набрав 939 очков (324 шайбы + 615 передач). В сезоне-2025/26 на его счету 22 гола и 47 голевых передач в 62 играх.

Ранее Панарин защищал цвета «Коламбуса» и «Чикаго». В составе сборной России он становился серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. В КХЛ нападающий выступал за «Витязь», «Ак Барс» и СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина.

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Артемий Панарин
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 1 1 0 2
2 Каролина 1 0 1 1
3 Вашингтон 0 0 0 0
4 Нью-Джерси 0 0 0 0
5 Коламбус 0 0 0 0
6 Айлендерс 1 0 1 0
7 Рейнджерс 1 0 1 0
8 Филадельфия 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 1 1 0 2
2 Монреаль 1 1 0 2
3 Флорида 1 1 0 2
4 Торонто 2 1 1 2
5 Баффало 0 0 0 0
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Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 0 0 0 0
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1.10 02:30 Торонто – Айлендерс 2 : 1
1.10 02:30 Филадельфия – Питтсбург 0 : 7
1.10 05:00 Колорадо – Лос-Анджелес - : -
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