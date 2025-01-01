«Рейнджерс» поместили Шестеркина в список травмированных

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин не сыграет в ближайших матчах регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы верхней части тела, сообщил в соцсети X инсайдер Дэн Роден.

Нью-йоркский клуб вызвал на замену Луи Доминге из фарм-клуба. Он заменит Шестеркина в заявке на матч против «Бостона», который состоится 3 января.

В этом сезоне Шестеркин сыграл 27 матчей с процентом отраженных бросков 90,6. С ним в воротах «Рейнджерс» одержали 11 побед.