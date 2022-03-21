«Рейнджерс» получили права на нападающего «Виннипега» Коппа

«Рейнджерс» в результате обмена получили права на нападающего «Виннипега» Эндрю Коппа, сообщает Sportsnet.

27-летний форвард в этом регулярном чемпионате набрал 35 (13+22) очков в 56 встречах.

Его контракт с кэпхитом 3,64 миллиона долларов истекает летом. Он может получить статус неограниченно свободного агента.

Копп был выбран «Джетс» на драфте 2013 года под общим 104-м номером.