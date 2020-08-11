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«Рейнджерс» получили первый выбор на драфте НХЛ

02:00
Лотерея драфта НХЛ-2020. Фото ХК "Рейнджерс"
Лотерея драфта НХЛ-2020. Фото ХК "Рейнджерс"
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«Рейнджерс» выиграли в лотерее драфта НХЛ-2020, сообщается на официальном сайте лиги.

Драфт НХЛ запланирован на 9 и 10 октября. Первоначально он должен был пройти 26-27 июня в Монреале, но был отложен из-за пандемии коронавируса.

Первым номером скорее всего станет 18-летний нападающий «Римуски» Алексис Лафренье, который стал лучшим игроком в итоговом рейтинге североамериканских игроков NHL Central Scouting. Форвард стал самым результативным игроком лиги Квебека, набрав 112 (35+77) очков в 52 матчах.

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