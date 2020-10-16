«Рейнджерс» подписали новый контракт с Георгиевым

«Рейнджерс» объявили о подписании нового контракта с российским голкипером Александром Георгиевым. В НХЛ россиянин выступает с 2017 года.

Re-signed. ??



The Rangers have agreed to terms with RFA goaltender Alexandar Georgiev. pic.twitter.com/iT9f7pAssX — New York Rangers (@NYRangers) October 15, 2020

Ранее в СМИ появилась информация, что контракт рассчитан на два года. Средняя зарплата составит 2,425 миллиона долларов (2,2 млн за первый сезон, 2,65 млн — за второй).

24-летний вратарь в прошлом сезоне провел 34 матча за команду в регулярном чемпионате НХЛ. Он отражал 91 процент бросков, пропуская в среднем 3,04 шайбы за матч.