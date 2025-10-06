«Рейнджерс» подписали контракт на год с двукратным обладателем Кубка Стэнли Шири

Президент и генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри объявил о подписании с нападающим Конором Шири на год.

33-летний американец сыграл 4 предсезонных матча за команду из Нью-Йорка, в которых набрал 3 (1+2) очка.

Прошлый сезон хоккеист провел в фарм-клубе «Тампы» в АХЛ. На его счету 61 (20+41) очко в 59 играх.

Ранее в НХЛ Шири выступал за «Тампу», «Вашингтон», «Баффало» и «Питтсбург». В составе «Пингвинз» он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.