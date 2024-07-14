«Рейнджерс» подписали двухлетний контракт с защитником Шнайдером

«Рейнджерс» объявили о подписании двухлетнего контракта с защитником Брэйденом Шнайдером.

По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, среднегодовая зарплата 22-летнего канадца составит 2,2 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Шнайдер провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 19 (5+14) очков. В Кубке Стэнли на его счету 16 матчей и 2 (0+2) очка.