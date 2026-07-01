«Рейнджерс» подписали 7-летний контракт с Дорофеевым

«Рейнджерс» на официальном сайте объявили о подписании нового семилетнего контракта с российским нападающим Павлом Дорофеевым. 25-летний россиянин в конце прошлой недели был обменян из «Вегаса».

По информации инсайдеров, зарплата игрока будет 11 миллионов долларов в год.

«Голден Найтс» за российского форварда получили 26-й пик на драфте НХЛ 2026 года, пик в третьем раунде (номер 92) на драфте 2026 года и условный пик в первом раунде на драфте 2028 года.

В сезоне-2025/26 он установил личные рекорды в карьере в НХЛ по голам (37), передачам (27) и очкам (64). Он набрал 64 (37+27) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 16 (12+4) очков в 22 играх плей-офф. Его команда в финале Кубка Стэнли проиграла «Каролине» (2-4).

Выбранный «Голден Найтс» в третьем раунде (под общим 79-м номером) драфта НХЛ 2019 года, Дорофеев набрал 149 (92+57) очков в 231 матче регулярных чемпионатов и 18 (13+5) очков в 31 матче плей-офф. Он играл за «Вегас» с 2021 года.