«Рейнджерс» поддержали Лундквиста, который решил приостановить карьеру

«Рейнджерс» выступил в официальным заявлением после решения экс-вратаря команды Хенрика Лундквиста приостановить карьеру. Такое решение 38-летний швед принял из-за проблем с сердцем.

«Мы не сомневаемся, что Хенрик Лундквист встретит этот вызов с той же неистовой решимостью и грацией, которые сделали его одним из величайших вратарей, когда-либо игравших в хоккей, и вдохновением для всех нас», — говорится в сообщении в Twitter.

В октябре Лундквист после 15 лет покинул «Рейнджерс» и заключил с «Кэпиталз» сезонный контракт на 1,5 миллиона долларов.