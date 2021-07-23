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«Рейнджерс» поблагодарил Бучневича за игру

23 июля 2021, 23:52
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«Рейнджерс» обменяли форварда Павла Бучневича в «Сент-Луис». Клуб из Нью-Йорка попрощался с российским форвардом в Twitter.

В «Рейнджерс» в результате обмена перешел 25-летний нападающий Сэмми Блэй, также клуб из Нью-Йорка получил право выбора на драфте 2022 года.

Бучневич был выбран «Рейнджерс» под общим 75-м номером в третьем раунде драфта НХЛ-2013. В 2016-м он подписал контракт с нью-йоркским клубом. За пять сезонов в НХЛ Бучневич провел 301 матч в регулярных чемпионатах, в которых набрал 195 очков (79 шайб + 116 результативных передач), также на его счету одна передача в восьми играх плей-офф.

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Иван Шитик все материалы автора

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