«Рейнджерс» поблагодарил Бучневича за игру

«Рейнджерс» обменяли форварда Павла Бучневича в «Сент-Луис». Клуб из Нью-Йорка попрощался с российским форвардом в Twitter.

Buch: To know you is to love you.



Once a Ranger, forever a Ranger. pic.twitter.com/0sMGdLb3Rt — New York Rangers (@NYRangers) July 23, 2021

В «Рейнджерс» в результате обмена перешел 25-летний нападающий Сэмми Блэй, также клуб из Нью-Йорка получил право выбора на драфте 2022 года.

Бучневич был выбран «Рейнджерс» под общим 75-м номером в третьем раунде драфта НХЛ-2013. В 2016-м он подписал контракт с нью-йоркским клубом. За пять сезонов в НХЛ Бучневич провел 301 матч в регулярных чемпионатах, в которых набрал 195 очков (79 шайб + 116 результативных передач), также на его счету одна передача в восьми играх плей-офф.