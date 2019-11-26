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«Рейнджерс» победили «Миннесоту», Панарин оформил ассистентский хет-трик

05:47
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«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победили в овертайме «Миннесоту» — 3:2. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Артемий Панарин, оформивший ассистентский хет-трик. Также на его счету показатель полезности «+2» и силовой прием за 19.52 на льду (3.54 — в большинстве).

У Павла Бучневича «-2», 3 броска в створ и силовой прием за 19.48. Александр Георгиев остался на скамейке запасных.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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