«Рейнджерс» победил «Анахайм». Панарин продлил результативную серию

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» играл против «Анахайма». Клуб из Нью-Йорка одержал победу со счетом 5:1.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей. 28-летний россиянин набирает очки на протяжении семи игр — у него 11 (7+4) очков на этом отрезке.

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«Рейнджерс» — «Анахайм» — 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)

Голы: Хитил — 9 (Лемье, Шей), 7:14 — 1:0. Хауден — 4 (Дианджело, Панарин), 8:45 — 2:0. Стил — 3 (Каше), 9:58 — 2:1. Крайдер — 9, 12:16 — 3:1. Крайдер — 10 (Зибанежад), 36:09 — 4:1. Зибанежад — 12 (мен., Стром), 41:16 — 5:1.

Вратари: Лундквист — Миллер.

Штраф: 29 — 31.

Броски: 41 (18+12+11) — 20 (6+7+7).

Наши: Бучневич (16.51/1/0), Панарин (18.20/3/+1) — -.

22 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden.