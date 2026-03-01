«Рейнджерс» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» дома победили «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

Игра проходила на арене Madison Square Garden (Нью-Йорк) 28 февраля.

У хозяев шайбы забросили Мика Зибанежад и Тэйлор Реддиш. Результативную передачу сделал Владислав Гавриков. Победный буллит реализовал Винсент Трочек.

У гостей голы забили Энтони Манта и Райан Ши.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сделал 31 сейв.

«Рейнджерс» набрали 53 очка и занимают последнее место в таблице Восточной конференции. «Питтсбург» с 73 очками — на шестой строчке.