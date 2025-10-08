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8 октября 2025, 00:00

«Рейнджерс» — «Питтсбург»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Рейнджерс» и «Питтсбург» сыграют в чемпионате НХЛ 8 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Матч «Рейнджерс» — «Питтсбург» в регулярном чемпионате НХЛ пройдет в среду, 8 октября. Начало игры на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США) — в 3.00 по московскому времени.

«Рейнджерс» — «Питтсбург»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Смотреть встречи североамериканской лиги в прямом эфире можно пытаться в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Рейнджерс» — «Питтсбург» изучайте в матч-центре на сайте «СЭ».

НХЛ. Регулярный чемпионат
8 октября, 03:00. Madison Square Garden (Нью-Йорк)
Рейнджерс
Питтсбург

В сезон-2024/25 «Рейнджерс» заняли 11-е место в Восточной конференции и не вышли в плей-офф. «Питтсбург» в прошлом сезоне финишировал на 13-й строчке в конференции с 80 очками.

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ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Питтсбург Пингвинз
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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