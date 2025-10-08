«Рейнджерс» — «Питтсбург»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Рейнджерс» и «Питтсбург» сыграют в чемпионате НХЛ 8 октября

Матч «Рейнджерс» — «Питтсбург» в регулярном чемпионате НХЛ пройдет в среду, 8 октября. Начало игры на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США) — в 3.00 по московскому времени.

«Рейнджерс» — «Питтсбург»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Смотреть встречи североамериканской лиги в прямом эфире можно пытаться в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Рейнджерс» — «Питтсбург» изучайте в матч-центре на сайте «СЭ».

НХЛ. Регулярный чемпионат

8 октября, 03:00. Madison Square Garden (Нью-Йорк) Рейнджерс Питтсбург

В сезон-2024/25 «Рейнджерс» заняли 11-е место в Восточной конференции и не вышли в плей-офф. «Питтсбург» в прошлом сезоне финишировал на 13-й строчке в конференции с 80 очками.