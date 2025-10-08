«Питтсбург» переиграл «Рейнджерс», Малкин сделал 2 голевые передачи

«Питтсбург» выиграл у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Канадский форвард Джастин Бразо оформил дубль, а также одну шайбу забросил Блэйк Лизотт.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин поучаствовал в двух голах своей команды, сделав две голевые передачи.

Вратарь «рейнджеров» Игорь Шестеркин отразил 27 из 28 бросков по своим воротам.

Это был второй матч в новом сезоне НХЛ. В первой игре «Флорида» обыграла «Чикаго» (3:2).