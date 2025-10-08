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8 октября 2025, 05:28

«Питтсбург» переиграл «Рейнджерс», Малкин сделал 2 голевые передачи

Евгений Козинов
Корреспондент
Игорь Шестеркин в воротах.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Питтсбург» выиграл у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Канадский форвард Джастин Бразо оформил дубль, а также одну шайбу забросил Блэйк Лизотт.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин поучаствовал в двух голах своей команды, сделав две голевые передачи.

Вратарь «рейнджеров» Игорь Шестеркин отразил 27 из 28 бросков по своим воротам.

Это был второй матч в новом сезоне НХЛ. В первой игре «Флорида» обыграла «Чикаго» (3:2).

НХЛ. Регулярный чемпионат
8 октября, 03:00. Madison Square Garden (Нью-Йорк)
Рейнджерс
Питтсбург
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Евгений Малкин
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Питтсбург Пингвинз
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30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
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