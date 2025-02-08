«Рейнджерс» проиграли «Питтсбургу», Шестеркин сделал 23 сэйва

«Рейнджерс» на своем льду потерпели поражение от «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

У нью-йоркской команды голы забили Винс Трочек и Адам Фокс. Шайбы «Пингвинз» забросили Блэйк Лизотт, Рикард Ракелль и Филип Томасино.

Российский голкипер хозяев Игорь Шестеркин отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.

«Питтсбург» набрал 55 очков в 56 матчах и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Рейнджерс» идут на 12-й строчке — 56 очков в 54 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Питтсбург» — 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)

Голы: Трочек — 17 (Лафренье), 8:31 — 1:0. Лизотт — 9 (Аччиари, Карлссон), 22:25 — 1:1. Фокс — 4 (Трочек, Линдгрен), 23:39 — 2:1. Ракелль — 25 (Раст, Бовилье), 29:07 — 2:2. Томасино — 7 (бол., Раст, Бантинг), 31:59 — 2:3.

Вратари: Шестеркин — Неделькович.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 27 (8+9+10) — 26 (11+15+0).

Наши: Панарин (21.10/3/0) — -.

8 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.