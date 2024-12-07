«Рейнджерс» выиграли у «Питтсбурга», Панарин набрал 3 очка
«Рейнджерс» победили «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
Российский нападающий Артемий Панарин забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу. Его признали первой звездой встречи. Всего в этом сезоне 33-летний россиянин набрал 32 (15+17) очка.
Голкипер Игорь Шестеркин отразил 20 из 22 бросков по своим воротам.
«Рейнджерс» с 29 очками в 25 матчах занимает 7-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 10-й строчке — 26 очков в 28 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Питтсбург» — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
Голы: Лизотт — 5 (Гласс, Карлссон), 26:19 — 0:1. Панарин — 14 (Лафренье, Трочек), 27:28 — 1:1. Панарин — 15 (Трочек, Шнайдер), 39:58 — 2:1. Томасино — 3 (Бантинг, Петтерссон), 48:29 — 2:2. Смит — 4 (Зибанежад, Крайдер), 49:53 — 3:2. Трочек — 7 (Лафренье, Панарин), 58:22 — 4:2.
Вратари: Шестеркин — Неделькович.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 32 (10+14+8) — 20 (6+9+5).
Наши: Панарин (20.52/3/+2) — Малкин (17.08/2/-1).
7 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|26
|18
|8
|38
|2
|Нью-Джерси
|29
|18
|11
|38
|3
|Каролина
|26
|17
|9
|35
|4
|Рейнджерс
|25
|14
|11
|29
|5
|Филадельфия
|26
|12
|14
|27
|6
|Питтсбург
|28
|11
|17
|26
|7
|Коламбус
|25
|11
|14
|25
|8
|Айлендерс
|27
|9
|18
|25
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|26
|16
|10
|34
|2
|Флорида
|27
|16
|11
|34
|3
|Бостон
|28
|14
|14
|31
|4
|Тампа-Бэй
|24
|13
|11
|28
|5
|Баффало
|26
|11
|15
|25
|6
|Оттава
|25
|11
|14
|24
|7
|Детройт
|26
|10
|16
|24
|8
|Монреаль
|26
|10
|16
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|25
|17
|8
|38
|2
|Виннипег
|27
|19
|8
|38
|3
|Даллас
|25
|16
|9
|32
|4
|Колорадо
|27
|14
|13
|28
|5
|Сент-Луис
|27
|13
|14
|28
|6
|Юта
|25
|10
|15
|24
|7
|Нэшвилл
|27
|7
|20
|20
|8
|Чикаго
|26
|8
|18
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|27
|17
|10
|37
|2
|Лос-Анджелес
|26
|15
|11
|33
|3
|Калгари
|27
|13
|14
|31
|4
|Ванкувер
|24
|13
|11
|30
|5
|Эдмонтон
|26
|14
|12
|30
|6
|Сиэтл
|28
|13
|15
|27
|7
|Сан-Хосе
|29
|10
|19
|25
|8
|Анахайм
|24
|10
|14
|23
|7.12
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|4 : 2
|7.12
|03:00
|
Торонто – Вашингтон
|1 : 3
|7.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Сиэтл
|3 : 2
|7.12
|06:00
|
Вегас – Даллас
|- : -
|7.12
|06:00
|
Анахайм – Миннесота
|- : -
|7.12
|06:00
|
Ванкувер – Коламбус
|- : -
|7.12
|21:00
|
Баффало – Юта
|- : -
|7.12
|21:00
|
Бостон – Филадельфия
|- : -