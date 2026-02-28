«Рейнджерс» ушли с 0:2 и по буллитам победили «Питтсбург», у Гаврикова голевой пас

«Рейнджерс» обыграли «Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

У хозяев шайбы забросили Мика Зибанежад и Тэйлор Реддиш. Результативную передачу сделал Владислав Гавриков. На счету 30-летнего россиянина 21 (9+12) очко в 58 матчах сезона-2025/26. У гостей голы забили Энтони Манта и Райан Ши.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сделал 31 сейв.

Команда из Нью-Йорка уступала со счетом 0:2 в начале второго периода.

«Рейнджерс» набрали 53 очка и занимают последнее место в таблице Восточной конференции. «Питтсбург» с 73 очками — на шестой строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

28 февраля, 20:30. Madison Square Garden (Нью-Йорк) Рейнджерс Питтсбург

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