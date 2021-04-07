Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Рейнджерс» разгромили «Питтсбург» благодаря 4 очкам Панарина

04:41
Теги:

«Рейнджерс» переиграли «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ (8:4). «Пингвинз» потерпели второе поражение кряду.

Российский нападающий команды из Нью-Йорка Артемий Панарин отметился голом и тремя голевыми передачами. Его одноклубник и соотечественник Павел Бучневич набрал 2 (1+1) очка. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 41 из 45 бросков по своим воротам.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...