«Рейнджерс» разгромили «Питтсбург», Панарин оформил дубль
«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Питтсбург» со счетом 6:0.
Дубль оформил Артемий Панарин, Владимир Тарасенко забросил одну шайбу, вратарь Игорь Шестеркин отразил 33 броска.
После этого матча «Рейнджерс» с 90 очками занимают пятое место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 78 очками — на восьмой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Питтсбург» — 6:0 (2:0, 4:0, 0:0)
Голы: Зибанежад — 36 (Труба, Миллер), 5:10 — 1:0. Панарин — 21 (бол., Фокс), 19:49 — 2:0. Тарасенко — 15 (Зибанежад, Миллер), 23:54 — 3:0. Крайдер — 31 (Кейн, Трочек), 26:43 — 4:0. Труба — 8 (Тарасенко, Зибанежад), 28:39 — 5:0. Панарин — 22 (Кейн, Хытил), 36:38 — 6:0.
Вратари: Шестеркин — Джерри (Десмит, 26:43).
Штраф: 12 — 12.
Броски: 24 (12+8+4) — 33 (15+10+8).
Наши: Панарин (15.32/2/+4), Тарасенко (13.26/4/+3) — Малкин (16.23/2/0).
19 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|68
|45
|23
|98
|2
|Нью-Джерси
|69
|44
|25
|95
|3
|Рейнджерс
|69
|40
|29
|90
|4
|Питтсбург
|69
|34
|35
|78
|5
|Айлендерс
|70
|35
|35
|78
|6
|Вашингтон
|70
|33
|37
|73
|7
|Филадельфия
|69
|25
|44
|62
|8
|Коламбус
|68
|21
|47
|49
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|68
|52
|16
|109
|2
|Торонто
|69
|42
|27
|93
|3
|Тампа-Бэй
|70
|42
|28
|90
|4
|Флорида
|69
|35
|34
|77
|5
|Баффало
|68
|33
|35
|72
|6
|Оттава
|69
|33
|36
|71
|7
|Детройт
|68
|30
|38
|69
|8
|Монреаль
|70
|27
|43
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|69
|37
|32
|87
|2
|Колорадо
|68
|40
|28
|86
|3
|Миннесота
|69
|39
|30
|86
|4
|Виннипег
|70
|39
|31
|81
|5
|Нэшвилл
|67
|34
|33
|76
|6
|Сент-Луис
|68
|30
|38
|65
|7
|Аризона
|69
|26
|43
|63
|8
|Чикаго
|68
|24
|44
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|69
|42
|27
|90
|2
|Лос-Анджелес
|69
|40
|29
|89
|3
|Эдмонтон
|70
|39
|31
|86
|4
|Сиэтл
|69
|38
|31
|83
|5
|Калгари
|69
|31
|38
|76
|6
|Ванкувер
|67
|29
|38
|63
|7
|Анахайм
|69
|23
|46
|56
|8
|Сан-Хосе
|69
|19
|50
|52
|19.03
|00:00
|
Флорида – Нью-Джерси
|4 : 2
|19.03
|00:00
|
Филадельфия – Каролина
|4 : 5 ОТ
|19.03
|02:00
|
Тампа-Бэй – Монреаль
|5 : 3
|19.03
|02:00
|
Оттава – Торонто
|4 : 5 Б
|19.03
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|6 : 0
|19.03
|05:00
|
Лос-Анджелес – Ванкувер
|- : -
|19.03
|05:00
|
Калгари – Даллас
|- : -
|19.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Айлендерс
|- : -
|19.03
|05:30
|
Аризона – Чикаго
|- : -
|19.03
|20:00
|
Баффало – Бостон
|- : -
|19.03
|21:00
|
Миннесота – Вашингтон
|- : -
|19.03
|23:00
|
Вегас – Коламбус
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|70
|134
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|68
|104
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|70
|99
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|70
|58
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|68
|47
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|68
|46
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|42
|1.97
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|32
|2.04
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|29
|2.28