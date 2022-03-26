«Рейнджерс» крупно переиграли «Питтсбург». Малкин игру пропустил

«Рейнджерс» выиграли у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Пингвинз» потерпели второе подряд поражение.

Российский нападающий гостей Евгений Малкин пропустил встречу. Как перед игрой сообщила пресс-служба клуба, россиянин заболел, но это не связано с Covid-19.

Российский голкипер победившей команды Игорь Шестеркин отразил 20 из 21 броска по своим воротам. Артемий Панарин отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Питтсбург» — 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Голы: Лафренье — 14 (Хытил, Гудроу), 2:07 — 1:0. Крайдер — 43 (Зибанежад), 3:58 — 2:0. Ватрано — 12 (Зибанежад, Крайдер), 4:16 — 3:0. Крайдер — 44 (мен., Зибанежад), 26:37 — 4:0. Картер — 15 (бол., Капанен, Хейнен), 46:00 — 4:1. Копп — 14 (Панарин, Строум), 57:47 — 5:1.

Вратари: Шестеркин — Джерри (Десмит, 26:37, Джерри, 30:57).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 33 (11+13+9) — 21 (5+8+8).

Наши: Панарин (16.32/1/+1) — -.

26 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.