Шайба Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Питтсбургом»

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Рейнджерс» со счетом 5:4.

В составе команды из Нью-Йорка с передачи Павла Бучневича отличилися Артемий Панарин. У гостей результативный пас на счету Евгения Малкина.

После этого матча «Питтсбург» с 11 очками занимает четвертое место в Восточном дивизионе, «Рейнджерс» с 6 очками — на последней строчке.