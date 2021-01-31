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Шайба Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Питтсбургом»

06:03
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«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Рейнджерс» со счетом 5:4.

В составе команды из Нью-Йорка с передачи Павла Бучневича отличилися Артемий Панарин. У гостей результативный пас на счету Евгения Малкина.

После этого матча «Питтсбург» с 11 очками занимает четвертое место в Восточном дивизионе, «Рейнджерс» с 6 очками — на последней строчке.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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