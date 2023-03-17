«Рейнджерс» обыграли «Питтсбург». Панарин и Тарасенко сделали по голевой передаче
«Рейнджерс» выиграли у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
Российские нападающий Владимир Тарасенко и Артемий Панарин поучаствовали в первом голе хозяев, записав на свой счет по голевой передаче.
Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 25 из 27 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.
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«Рейнджерс» — «Питтсбург» — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Голы: Зибанежад — 35 (Панарин, Тарасенко), 2:51 — 1:0. Ракелль — 24 (Кросби), 34:40 — 1:1. Мотт — 4, 36:53 — 2:1. Гюнцель — 30 (Кросби, Ракелль), 49:09 — 2:2. Крайдер — 29 (Фокс, Кейн), 51:45 — 3:2. Крайдер — 30 (п.в., Трочек, Зибанежад), 59:10 — 4:2.
Вратари: Шестеркин — Джерри (58:36 — 59:10, 59:16).
Штраф: 0 — 4.
Броски: 35 (12+9+14) — 32 (7+11+14).
Наши: Панарин (18.17/2/0), Тарасенко (16.44/3/0) — Малкин (19.30/0/-1).
17 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.
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|87
|2
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|66
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|68
|38
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|34
|31
|75
|6
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|25
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|1
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|2
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|37
|31
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|67
|37
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|37
|63
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|22
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|49
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Рейнджерс – Питтсбург
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|17.03
|02:00
|
Флорида – Монреаль
|9 : 5
|17.03
|02:00
|
Оттава – Колорадо
|4 : 5
|17.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|3 : 4 Б
|17.03
|03:00
|
Нэшвилл – Чикаго
|1 : 2
|17.03
|03:00
|
Виннипег – Бостон
|0 : 3
|17.03
|04:00
|
Эдмонтон – Даллас
|- : -
|17.03
|05:00
|
Аризона – Ванкувер
|- : -
|17.03
|05:00
|
Вегас – Калгари
|- : -
|17.03
|05:30
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Сан-Хосе – Сиэтл
|- : -
|17.03
|05:30
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Лос-Анджелес – Коламбус
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|О
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|129
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|100
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|68
|96
|И
|Г
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|56
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