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«Рейнджерс» обыграли «Питтсбург». Панарин и Тарасенко сделали по голевой передаче

Евгений Козинов
Корреспондент
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17 марта. «Рейнджерс» — «Питтсбург» — 4:2.
Фото USA Today Sports

«Рейнджерс» выиграли у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Российские нападающий Владимир Тарасенко и Артемий Панарин поучаствовали в первом голе хозяев, записав на свой счет по голевой передаче.

Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 25 из 27 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Питтсбург» — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Голы: Зибанежад — 35 (Панарин, Тарасенко), 2:51 — 1:0. Ракелль — 24 (Кросби), 34:40 — 1:1. Мотт — 4, 36:53 — 2:1. Гюнцель — 30 (Кросби, Ракелль), 49:09 — 2:2. Крайдер — 29 (Фокс, Кейн), 51:45 — 3:2. Крайдер — 30 (п.в., Трочек, Зибанежад), 59:10 — 4:2.

Вратари: Шестеркин — Джерри (58:36 — 59:10, 59:16).

Штраф: 0 — 4.

Броски: 35 (12+9+14) — 32 (7+11+14).

Наши: Панарин (18.17/2/0), Тарасенко (16.44/3/0) — Малкин (19.30/0/-1).

17 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Артемий Панарин
Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 66 44 22 96
2 Нью-Джерси 68 44 24 95
3 Рейнджерс 68 39 29 88
4 Питтсбург 68 34 34 78
5 Айлендерс 70 35 35 78
6 Вашингтон 69 33 36 73
7 Филадельфия 67 24 43 59
8 Коламбус 66 21 45 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 66 50 16 105
2 Торонто 67 40 27 89
3 Тампа-Бэй 69 41 28 88
4 Флорида 67 33 34 73
5 Баффало 67 33 34 72
6 Оттава 67 33 34 70
7 Детройт 67 30 37 69
8 Монреаль 68 27 41 60
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 68 37 31 87
2 Миннесота 68 39 29 86
3 Колорадо 66 38 28 82
4 Виннипег 68 38 30 79
5 Нэшвилл 65 34 31 75
6 Сент-Луис 67 29 38 63
7 Аризона 68 25 43 61
8 Чикаго 67 23 44 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 68 42 26 90
2 Лос-Анджелес 68 39 29 87
3 Эдмонтон 68 37 31 82
4 Сиэтл 67 37 30 81
5 Калгари 68 30 38 74
6 Ванкувер 66 29 37 63
7 Анахайм 68 22 46 54
8 Сан-Хосе 68 19 49 51
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17.03 02:00
Рейнджерс – Питтсбург
 4 : 2
17.03 02:00
Флорида – Монреаль
 9 : 5
17.03 02:00
Оттава – Колорадо
 4 : 5
17.03 02:00
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
 3 : 4 Б
17.03 03:00
Нэшвилл – Чикаго
 1 : 2
17.03 03:00
Виннипег – Бостон
 0 : 3
17.03 04:00
Эдмонтон – Даллас
 - : -
17.03 05:00
Аризона – Ванкувер
 - : -
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Вегас – Калгари
 - : -
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 - : -
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