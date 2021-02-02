Три очка Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Питтсбургом»
05:34
«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Питтсбург» со счетом 3:1.
В составе хозяев отличились Кевин Руни, Крис Крайдер и Артемий Панарин, набравший три очка. Гости ответили точным броском Джейсона Закера после передачи Евгения Малкина.
После этого матча «Рейнджерс» с 8 очками занимает седьмое место в Восточном дивизионе, «Питтсбург» с 11 очками — на четвертой строчке.
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