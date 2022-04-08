Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург»

«Рейнджерс» обыграли «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Пингвинз» потерпели третье поражение подряд.

В составе победителей голом отметился российский нападающий Артемий Панарин. Для 30-летнего россиянина эта шайба стала 20-й в этом сезоне.

Голкипер Игорь Шестеркин отразил все 30 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.