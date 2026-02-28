«Рейнджерс» и «Питтсбург» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 28 февраля

«Рейнджерс» и «Питтсбург» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 28 февраля. Матч пройдет на спортивной арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Начало — в 20.30 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

28 февраля, 20:30. Madison Square Garden (Нью-Йорк) Рейнджерс Питтсбург

Следить за ключевыми событиями игры «Рейнджерс» — «Питтсбург» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Рейнджерс» — «Питтсбург» : трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Нью-Йорк» набрал 51 очко в 58 матчах и занимает 16-е место в Восточной конференции. «Пингвинз» с 72 очками в 57 играх располагаются на шестой строчке «Востока».