«Рейнджерс» переиграл «Детройт», Бучневич и Панарин набрали по 2 очка
06:40
«Рейнджерс» выиграл у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:1). Для «Ред Уингз» это четвертое поражение кряду.
Российский нападающий команды из Нью-Йорка Павел Бучневич отметился двумя голевыми передачами, а его одноклубник и соотечественник Артемий Панарин? сделал голевую передачу и забросил в пустые ворота.
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