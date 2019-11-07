«Рейнджерс» переиграл «Детройт», Бучневич и Панарин набрали по 2 очка

«Рейнджерс» выиграл у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:1). Для «Ред Уингз» это четвертое поражение кряду.

Российский нападающий команды из Нью-Йорка Павел Бучневич отметился двумя голевыми передачами, а его одноклубник и соотечественник Артемий Панарин? сделал голевую передачу и забросил в пустые ворота.

НХЛ: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей