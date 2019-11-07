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«Рейнджерс» переиграл «Детройт», Бучневич и Панарин набрали по 2 очка

06:40
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«Рейнджерс» выиграл у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:1). Для «Ред Уингз» это четвертое поражение кряду.

Российский нападающий команды из Нью-Йорка Павел Бучневич отметился двумя голевыми передачами, а его одноклубник и соотечественник Артемий Панарин? сделал голевую передачу и забросил в пустые ворота.

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Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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