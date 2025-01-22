Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:40

«Рейнджерс» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграли «Оттаву» — 5:0.

Шайбы забросили Артур Калиев, Мэтт Ремпе, Алексис Лафренье, Уилл Куилль и Артемий Панарин.

НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Оттава Сенаторз
Читайте также
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Сирия расторгла договор с Россией об управлении портом Тартус
«Зенит» заработает на давно проданном Сергееве, от Карпина сбежал легионер. Главные трансферные слухи РПЛ
МХЛ отстранила тренера «Реактора» на семь матчей за провокацию массовой драки
Трамп заявил об изучении вопроса продолжения поставок оружия Украине
Овечкин рассказал о визите в Зал славы «Эдмонтона» и гонке за Гретцки
Популярное видео
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Вашингтон» на выезде победил «Эдмонтон», у Подколзина результативный пас

НХЛ, расписание и результаты 22 января: «Рейнджерс» разгромили «Оттаву», «Вашингтон» выиграл у «Эдмонтона» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 47 32 15 69
2 Каролина 48 29 19 61
3 Нью-Джерси 49 26 23 58
4 Коламбус 47 22 25 51
5 Рейнджерс 47 23 24 50
6 Филадельфия 48 22 26 50
7 Питтсбург 49 20 29 48
8 Айлендерс 46 19 27 45
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 48 30 18 62
2 Флорида 47 27 20 57
3 Тампа-Бэй 46 25 21 53
4 Оттава 47 24 23 52
5 Монреаль 47 24 23 52
6 Бостон 48 23 25 52
7 Детройт 47 21 26 47
8 Баффало 46 17 29 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 48 31 17 65
2 Миннесота 47 28 19 60
3 Даллас 47 29 18 59
4 Колорадо 48 28 20 57
5 Сент-Луис 48 23 25 50
6 Юта 46 20 26 47
7 Нэшвилл 46 17 29 41
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 47 29 18 62
2 Эдмонтон 47 29 18 61
3 Лос-Анджелес 44 25 19 55
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 45 20 25 50
6 Сиэтл 48 21 27 45
7 Анахайм 46 18 28 42
8 Сан-Хосе 50 14 36 34
Результаты / календарь
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
22.01 03:00
Филадельфия – Детройт
 2 : 1 ОТ
22.01 03:00
Монреаль – Тампа-Бэй
 3 : 2
22.01 03:00
Рейнджерс – Оттава
 5 : 0
22.01 04:00
Нэшвилл – Сан-Хосе
 7 : 5
22.01 04:00
Даллас – Каролина
 1 : 2
22.01 05:00
Эдмонтон – Вашингтон
 2 : 3
22.01 06:00
Ванкувер – Баффало
 - : -
22.01 06:00
Анахайм – Флорида
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости