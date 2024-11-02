«Рейнджерс» — «Оттава»: видеообзор матча

«Рейнджерс» дома победили «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

«Рейнджерс» с 15 очками идут на 3-й строчке в Восточной конференции. «Оттава» располагается на 9-й строчке — 10 очков.