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«Оттава» нанесла «Рейнджерс» пятое поражение подряд

Павел Лопатко

«Оттава» победила «Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У хозяев единственный гол забил нападающий Конор Шири. У гостей отличились форварды Уоррен Фогеле и Шейн Пинто.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 31 бросок в створ из 33.

«Оттава» выиграла третий матч подряд. Она занимает 10-е место в таблице Восточной конференции (83 очка после 70 игр). «Рейнджерс» (65 очков после 71 встречи) располагается на 16-м месте, у команды пять поражений подряд.

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НХЛ. Регулярный чемпионат
24 марта, 02:30. Madison Square Garden (Нью-Йорк)
Рейнджерс
Оттава
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Игорь Шестеркин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Оттава Сенаторз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 2 2 0 4
2 Рейнджерс 3 2 1 4
3 Каролина 3 1 2 3
4 Айлендерс 2 1 1 2
5 Вашингтон 2 1 1 2
6 Коламбус 2 1 1 2
7 Нью-Джерси 2 1 1 2
8 Филадельфия 3 0 3 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 3 2 1 4
2 Монреаль 2 1 1 3
3 Флорида 2 1 1 3
4 Оттава 1 1 0 2
5 Баффало 2 1 1 2
6 Тампа-Бэй 2 1 1 2
7 Торонто 3 1 2 2
8 Детройт 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 2 2 0 4
2 Миннесота 2 2 0 4
3 Колорадо 1 1 0 2
4 Сент-Луис 1 1 0 2
5 Нэшвилл 2 1 1 2
6 Виннипег 1 0 1 1
7 Даллас 2 0 2 0
8 Чикаго 3 0 3 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 3 2 1 5
2 Анахайм 1 1 0 2
3 Сан-Хосе 1 1 0 2
4 Сиэтл 2 1 1 2
5 Вегас 2 1 1 2
6 Ванкувер 2 1 1 2
7 Лос-Анджелес 1 0 1 0
8 Калгари 1 0 1 0
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
4.10 02:00 Филадельфия – Каролина 2 : 3 ОТ
4.10 02:00 Эдмонтон – Сиэтл 3 : 1
4.10 02:00 Торонто – Оттава 2 : 3
4.10 02:00 Тампа-Бэй – Вашингтон 3 : 1
4.10 02:00 Коламбус – Юта 1 : 4
4.10 02:00 Питтсбург – Монреаль 6 : 5 ОТ
4.10 02:00 Баффало – Чикаго 4 : 3
4.10 02:30 Айлендерс – Нью-Джерси 6 : 0
4.10 03:00 Нэшвилл – Даллас 2 : 1
4.10 03:00 Миннесота – Бостон 4 : 1
4.10 04:00 Колорадо – Сент-Луис - : -
4.10 05:00 Сан-Хосе – Лос-Анджелес - : -
4.10 05:00 Ванкувер – Калгари - : -
4.10 20:00 Детройт – Виннипег - : -
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