«Оттава» нанесла «Рейнджерс» пятое поражение подряд

«Оттава» победила «Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У хозяев единственный гол забил нападающий Конор Шири. У гостей отличились форварды Уоррен Фогеле и Шейн Пинто.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 31 бросок в створ из 33.

«Оттава» выиграла третий матч подряд. Она занимает 10-е место в таблице Восточной конференции (83 очка после 70 игр). «Рейнджерс» (65 очков после 71 встречи) располагается на 16-м месте, у команды пять поражений подряд.

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