«Рейнджерс» победили «Оттаву», у Панарина один гол

«Рейнджерс» переиграли «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

На 4-й минуте российский нападающий Артемий Панарин открыл счет. В начале третьего периода Алексис Лафренье реализовал большинство и удвоил преимущество нью-йоркской команды. «Сенаторз» удалось отыграть одну шайбу за 7 с половиной минут до финальной сирены — отличился Адам Годетт.

«Рейнджерс» с 15 очками идут на 3-й строчке в Восточной конференции. «Оттава» располагается на 9-й строчке — 10 очков.