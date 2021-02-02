«Рейнджерс» попрощался с Деанджело после драки с Георгиевым

Во вторник, 2 февраля, генеральный менеджер «Рейнджерс» Джефф Гортон в интервью сайту НХЛ заявил, что защитник команды Тони Деанджело больше не будет защищать цвета клуба.

«Мы пока не готовы сказать, что дальше будет с Деанджело. Нам кажется, это правильный шаг на данный момент, будем искать Тони другое место», — сказал Гортон.

В субботу, 30 января после поражения от «Питтсбурга» в овертайме (4:5) у Деанджело произошла драка с российским вратарем Александром Георгиевым. Инцидент произошел у раздевалки. Деанджело якобы сделал замечание Георгиеву, после чего началась потасовка.

В «Рейнджерс» при этом отказываются говорить, что выставление на драфт отказов связано с дракой.

Клуб подписал двухлетний контракт с Деанджело в октябре прошлого года на сумму 9,6 миллиона долларов. В прошлом сезоне в активе защитника 53 (18+35) очков.

В текущем сезоне НХЛ Деанджело участвовал в 6 матчах, набрав 1 (0+1) очко при показателе полезности «-6».