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«Рейнджерс» отправил Кравцова и Шестеркина в фарм-клуб

18:30
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«Рейнджерс» отправил двух российских игроков в фарм-клуб. Нападающий Виталий Кравцов и голкипер Игорь Шестеркин начнут предстоящий сезон в АХЛ, сообщает официальный сайт клуба из Нью-Йорка.

В основном составе «Рейнджерс» остались четыре игрока из России — нападающие Артемий Панарин, Павел Бучневич, Владислав Наместников и вратарь Александр Георгиев.

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