«Рейнджерс» отправил Кравцова и Шестеркина в фарм-клуб
18:30
«Рейнджерс» отправил двух российских игроков в фарм-клуб. Нападающий Виталий Кравцов и голкипер Игорь Шестеркин начнут предстоящий сезон в АХЛ, сообщает официальный сайт клуба из Нью-Йорка.
В основном составе «Рейнджерс» остались четыре игрока из России — нападающие Артемий Панарин, Павел Бучневич, Владислав Наместников и вратарь Александр Георгиев.
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