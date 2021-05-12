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«Рейнджерс» официально объявили об отставке главного тренера Куинна

18:36
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Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн официально отправлен в отставку, информирует пресс-служба клуба в Twitter.

Также освобождены от своих тренерских обязанностей помощники Куинна — Дэвид Оливер, Жак Мартин и Грег Браун.

Куинн работал с командой с мая 2018 года. По итогам нынешнего сезона клуб из Нью-Йорка не смог попасть в плей-офф.

Ранее стало известно, что на пост главного тренера «Рейнджерс» претендуют: Жерар Галлан, Рик Токкет, Джон Торторелла, Майк Бэбкок, Патрик Руа, а также главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/NYRangers/status/1392502485617549314

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