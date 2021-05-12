«Рейнджерс» официально объявили об отставке главного тренера Куинна
18:36
Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн официально отправлен в отставку, информирует пресс-служба клуба в Twitter.
Также освобождены от своих тренерских обязанностей помощники Куинна — Дэвид Оливер, Жак Мартин и Грег Браун.
Куинн работал с командой с мая 2018 года. По итогам нынешнего сезона клуб из Нью-Йорка не смог попасть в плей-офф.
Ранее стало известно, что на пост главного тренера «Рейнджерс» претендуют: Жерар Галлан, Рик Токкет, Джон Торторелла, Майк Бэбкок, Патрик Руа, а также главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.
Дополнительная информация:
Читайте также
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю