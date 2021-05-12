«Рейнджерс» официально объявили об отставке главного тренера Куинна

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн официально отправлен в отставку, информирует пресс-служба клуба в Twitter.

Также освобождены от своих тренерских обязанностей помощники Куинна — Дэвид Оливер, Жак Мартин и Грег Браун.

OFFICIAL: #NYR President and General Manager Chris Drury has announced that Rangers Head Coach David Quinn and Assistant Coaches David Oliver, Jacques Martin and Greg Brown have been relieved of their coaching duties. — New York Rangers (@NYRangers) May 12, 2021

Куинн работал с командой с мая 2018 года. По итогам нынешнего сезона клуб из Нью-Йорка не смог попасть в плей-офф.

Ранее стало известно, что на пост главного тренера «Рейнджерс» претендуют: Жерар Галлан, Рик Токкет, Джон Торторелла, Майк Бэбкок, Патрик Руа, а также главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.