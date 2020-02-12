«Рейнджерс» одолели «Виннипег», Шестеркин сделал 42 сэйва

«Виннипег» на своем льду уступил «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:4). Команда из Нью-Йорка прервала трехматчевую победную серию «Джетс».

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин начал встречу в стартовом составе, но был заменен на 14-й минуте из-за подозрения на сотрясение мозга. Однако во втором периоде он вернулся в ворота. На его счету в этой встрече 42 сэйва.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Рейнджерс» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Крайдер — 21 (Бучневич), 19:25 — 0:1. Крайдер — 22 (бол., Стром, Зибанежад), 27:30 — 0:2. Стром — 13 (Фаст, Панарин), 40:53 — 0:3. Зибанежад — 23 (Бучневич), 41:28 — 0:4. Элерс — 20 (Нику, Моррисси), 44:35 — 1:4.

Вратари: Хеллебайк (56:59) — Шестеркин (Лундквист, 13:56, Шестеркин, 20:00).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 44 (13+12+19) — 32 (11+10+11).

Наши: Куликов (19.49/2/-2) — Бучневич (14.29/4/+2), Панарин (18.35/4/+1).

12 февраля. Виннипег. Bell MTS Place.