«Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе», Панарин набрал два очка
05:48
«Рейнджерс» выиграли у «Сан-Хосе» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей дубль сделал Йеспер Фаст, еще один гол забил Мика Зибанеджад. Российский форвард Артемий Панарин набрал два очка за результативные передачи. У гостей дубль сделал Джо Торнтон.
«Рейнжерс» набрали 70 очков и занимают десятое место на Востоке. У «Сан-Хосе» 56 очков и 13-я позиция на Западе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
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