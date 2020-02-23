«Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе», Панарин набрал два очка

«Рейнджерс» выиграли у «Сан-Хосе» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей дубль сделал Йеспер Фаст, еще один гол забил Мика Зибанеджад. Российский форвард Артемий Панарин набрал два очка за результативные передачи. У гостей дубль сделал Джо Торнтон.

«Рейнжерс» набрали 70 очков и занимают десятое место на Востоке. У «Сан-Хосе» 56 очков и 13-я позиция на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Сан-Хосе» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)