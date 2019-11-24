«Рейнджерс» обыграли «Монреаль», Панарин и Бучневич забили по голу

«Рейнджерс» выиграли у «Монреаля» (6:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей голами отметились Артемий Панарин и Павел Бучневич. Панарин также сделал один результативный пас.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Рейнджерс» — 5:6 (3:0, 1:3, 1:3)

Голы: Доми — 5 (Сузуки, Лехконен), 2:03 — 1:0. Лехконен — 4 (Армиа, Райлли), 10:00 — 2:0. Доми — 6 (Сузуки, Чиаро), 19:26 — 3:0. Уэбер — 7 (Чиаро, Юдон), 22:51 — 4:0. Хитил — 7 (Панарин, Шей), 26:10 — 4:1. Бучневич — 4 (Хауден), 27:06 — 4:2. Лемье — 2 (Фокс, Труба), 29:30 — 4:3. Лехконен — 5 (Доми), 45:20 — 5:3. Панарин — 12 (Крайдер, Стром), 45:51 — 5:4. Лемье — 3 (мен., Хауден, Шей), 48:40 — 5:5. Труба — 3 (Стром), 52:10 — 5:6.

Вратари: Прайс (57:38) — Георгиев.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 43 (18+14+11) — 34 (12+13+9).

Наши: — - Бучневич (15.23/3/+2), Панарин (21.29/1/+1).

24 ноября. Монреаль. Centre Bell.

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