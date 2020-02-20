«Рейнджерс» обыграли «Чикаго», Панарин отметился голом, Бучневич набрал 2 очка

«Рейнджерс» на выезде обыграли «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). «Блэкхокс» потерпели второе подряд поражение.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу, которая стала для него 30-й в этом сезоне. Его соотечественник и одноклубник Павел Бучневич набрал 2 (1+1) очка.

Голкипер Игорь Шестеркин отразил 37 из 40 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Рейнджерс» — 3:6 (0:1, 1:0, 2:5)

Голы: Хитил — 13 (Какко, Дианджело), 1:58 — 0:1. Кубалик — 24 (Кит, Кейн), 22:29 — 1:1. Бучневич — 14 (Крайдер), 42:33 — 1:2. Стром — 15 (бол., Дианджело, Зибанежад), 44:01 — 1:3. Кубалик — 25 (Каджула, Тэйвз), 46:05 — 2:3. Крайдер — 24 (Зибанежад, Стаал), 48:48 — 2:4. Панарин — 30, 49:41 — 2:5. Каджула — 7 (Тэйвз, Нюландер), 51:39 — 3:5. Зибанежад — 26 (Бучневич, Крайдер), 53:37 — 3:6.

Вратари: Ленер — Шестеркин.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 40 (12+16+12) — 41 (12+10+19).

Наши: — - Бучневич (16.26/3/+1), Панарин (21.33/5/+1).

20 февраля. Чикаго. United Center.