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«Рейнджерс» обыграли «Айлендерс», Георгиев сделал 38 сэйвов

06:09
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«Рейнджерс» переиграли «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Рейнджерс» — 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Голы: Бэйли — 10 (Джонстон, Кюнхакль), 19:09 — 1:0. Зибанежад — 18 (бол.), 32:46 — 1:1. Дианджело — 12, 44:16 — 1:2. Бовилье — 12 (Пулок, Нельсон), 52:40 — 2:2. Крайдер — 16 (бол., Зибанежад, Панарин), 59:35 — 2:3.

Вратари: Варламов (59:49) — Георгиев.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 40 (22+5+13) — 28 (6+12+10).

Наши: — - Бучневич (14.24/1/0), Панарин (18.36/1/0).

17 января. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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