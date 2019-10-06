«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Рейнджерс» — 1:4. Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Мика Зибанежад, набравший 4 (3+1) очка. В активе Павла Бучневича ассистентский хет-трик, статус второй звезды матча, показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа за 16.34 на льду (3.53 — в большинстве). У Артемия Панарина гол, результативная передача и 2 броска в створ. Александр Георгиев отразил 31 бросок из 32.

На счету защитника «сенаторов» Никиты Зайцева 2 минуты штрафа, бросок, 7 силовых приемов и 4 блок-шота за 24.35.

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