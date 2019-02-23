"Рейнджерс" обыграл "Нью-Джерси", Бучневич набрал два очка

"Рейнджерс" победил "Нью-Джерси" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:2.

Дублем в составе клуба из Нью-Йорка отметился форвард Райан Стром. Российский форвард "Рейнджерс" Павел Бучневич отметился двумя результативными передачами, один голевой пас на счету форварда Владислава Наместникова.

"Рейнджерс" набрал 62 очка и расположился на 12-м месте в Восточной конференции. "Нью-Джерси" с 56 баллами занимает 14-ю строчку.

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"Рейнджерс" - "Нью-Джерси" - 5:2 (3:0, 0:0, 2:2)

Голы: Веси - 14 (Бучневич, Дианджело), 4:48 - 1:0. Стром - 9 (бол., Крайдер, Бучневич), 8:54 - 2:0. Крайдер - 25 (Зибанежад, Веси), 14:23 - 3:0. Агостино - 3, 42:20 - 3:1. Шей - 4 (Зибанежад, Шаттенкирк), 51:08 - 4:1. Грин - 4 (Палмиери, Хишир), 52:59 - 4:2. Стром - 10 (п.в., Наместников, Фаст), 59:41 - 5:2.

Вратари: Георгиев - Шнайдер (57:19 - 59:41).

Штраф: 13 - 15.

Броски: 34 (15+9+10) - 21 (4+9+8).

Наши: Бучневич (11.52/2/0), Наместников (20.14/3/+2) - -.

23 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

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