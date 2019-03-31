"Рейнджерс" обыграл "Филадельфию", Бучневич забросил шайбу

"Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Филадельфию" со счетом 3:0. Один из голов забил российский нападающий Павел Бучневич.

Российский вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил все 29 бросков. Для него это второй "сухарь" в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Рейнджерс" - 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Бучневич - 20 (Зибанежад, Крайдер), 16:25 - 0:1. Стром - 18 (Хауден, Смит), 19:57 - 0:2. Шей - 7 (Стром, Хауден), 47:39 - 0:3.

Вратари: Харт - Георгиев.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 29 (7+11+11) - 25 (9+6+10).

Наши: Проворов (24.27/6/-1) - Бучневич (12.28/2/+1), Наместников (14.24/1/0).

31 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center.