«Рейнджерс» объявили о назначении Джейкоба Трубы капитаном команды

«Рейнджерс» объявили о назначении защитника Джейкоба Трубы капитаном команды.

Труба стал 28-м капитаном в истории клуба.

«Рейнджерс» выступали без официального капитана с сезона-2018/19. В прошлом сезоне команда заявила на сезон шестерых ассистентов капитана: помимо Трубы ими были Крис Крайдер, Артемий Панарин, Райан Строум, Мика Зибанежад и Барклай Гудро.

Предыдущим капитаном «Рейнджерс» был Райан Макдона, который покинул команду после сезона-2017/18 и ушел в «Тампу».

Труба выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В прошлом сезоне он набрал 39 (11+28) очков в 81 матче за команду в регулярном чемпионате НХЛ, в плей-офф на счету хоккеиста 5 (1+4) очков в 20 встречах.