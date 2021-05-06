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«Рейнджерс» объявил о смене руководства

01:56
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«Рейнджерс» объявил об увольнении президента Джона Дэвидсона и генерального менеджера Джеффа Гортона. Их заменил Крис Друри, который выступал за клуб с 2007 по 2011 год. В 2001 году он в составе «Колорадо» выиграл Кубок Стэнли.

Ранее появилась информация, что решение об изменении принял владелец клуба Джеймс Долан. И это не связано с ситуацией, которая произошла в матче регулярного чемпионата против «Вашингтона» (3:6) и после встречи.

«Рейнджерс» с 58 очками после 53 матчей занимают пятое место в Восточном дивизионе и лишились шансов на попадание в плей-офф. Глава клуба остался недоволен этими результатами и решил пойти на перемены в руководстве.

Напомним, Дэвидсон был назначен на пост президента в 2019 году, до этого он занимал аналогичную должность в «Коламбусе». Гортон стал генеральным менеджером «Рейнджерс» в 2015 году.

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